Milan | Brahim Diaz assente contro il Lumezzane | il motivo

(Di venerdì 9 dicembre 2022), trequartista spagnolo del, ha saltato l’amichevole della squadra di Pioliilha saltato l’amichevole di ieri pomeriggio tra, terminata con il punteggio di 3-2. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il trequartista spagnolo è stato tenuto precauzionalmente a riposo da Stefano Pioli per gli intensi carichi di lavoro svolti in questa settimana aello. Nilla di grave quindi perche sarà subito di nuovo a disposizione dell’allenatore rossonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

