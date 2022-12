Migranti | l’Italia fa entrare le ong Porti sicuri per tre navi | a Lampedusa | Salerno e Bari

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono stati accolti a, 33, che hanno rischiato la vita in mare, a bordo della Louise Michrel, imbarcazione di piccole dimensioni. Altri 248, che si trovano sulla Geo Barents, li faranno entro domani sera, sabato 9 dicembre 2022, a. Mentre i 261 a bordo della Humaity 1 sbarcheranno a. Le tredelle ong hanno ricevuto il 'place of safety' dall'Italia per attraccare e far scendere le persone salvate, tra cui molti minori non accompagnati L'articolo proviene da Firenze Post.