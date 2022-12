Michael Schumacher | ultim’ora sensazionale | gioia per i fans

Formula1 Web Magazine

Doveva arrivare Max Verstappen per riscrivere uno dei record più speciali del Circus, cancellando dal libro dei primati i nomi die Sebastian Vettel, che si erano 'fermati' a quota ...A fare da cornice all'evento due rarità assolute, come la monoposto Ferrari F1 con cuivinse il campionato del mondo 2001 e l'impermeabile in gabardine che era la 'divisa' di ... Michael Schumacher: un tweet che commuove i tifosi Mick Schumacher non ha rispettato le aspettative che aveva su di sé in Formula 1 nel 2022, ecco il percorso del tedesco con la Haas ...Davvero unica la giornata che la Fondazione Dino Zoli - che da anni si occupa per l'omonimo gruppo industriale di arte e cultura - ha organizzato nella sede di Forlì per rivivere con oltre 200 ospiti ...