Meteo | weekend di pioggia e forte vento a Palermo | calo termico domenica

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nel fine settimanasarà coinvolta da abbondanti precipitazioni e possibili temporali. Il tutto a causa di una nuova perturbazione che sarà responsabile anche di un nuovo e sensibile. Segni del primo cambiamento del tempo si notano dalle prime raffiche di Scirocco, che soffiano piuttosto sostenute da questa notte, accompagnate da molta nuvolosità. Per la giornata di11 invece, l’irruzione di aria artica causerà un bruscocon temperature che anon supereranno i 16 gradi di massima. Le previsioniper ilSabato si attende una giornata piuttosto perturbata. Prima nuvolosità al mattino, prime piogge in tarda mattinata che seguiranno a possibili ...

iLMeteo.it

Previsioniper sabato: al nord molte nuvole in transito per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali ma con locali fenomeni solo su Romagna e Alpi orientali, nevosi oltre i 900 - ...Tre giorni di maltempo, poi arriva il freddo vero Ci aspettano almeno 3 giorni di maltempo, prima dell'arrivo del gelo artico! In queste ore il nostro Paese è interessato dal transito di un ciclone ... Meteo: Weekend, insidioso ciclone attraversa l'Italia tra Sabato e Domenica, sarà maltempo; le previsioni Il transito di un ciclone porterà nel fine settimana maltempo diffuso: ecco cosa succederà in Italia sabato 10 e domenica 11 dicembre ...Previsioni meteo Lecce, venerdì, 9 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18 ...