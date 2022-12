Meteo | la prossima settimana arriva la ‘sciabolata artica’

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lasi annuncia pienamente invernale, gelida su tutta l’Italia. Come spiegano gli esperti di www.IL.it, entro la giornata di Santa Lucia una sciabolata artica busserà alle porte dell’Europa e scenderà anche verso il nostro Paese, provocando conseguenze importanti: l’ultimo aggiornamento lo ha appena confermato, saremo di fronte alla prima seria ondata fredda della stagione e attenzione perché ci saranno verosimilmente sorprese di neve fino in pianura. Allargando il nostro sguardo all’intero scacchiere emisferico possiamo notare come una vasta area di bassa pressione, centrata sull’Europa orientale, riuscirà a richiamare una poderosa irruzione di aria gelida di estrazione artica che, a più riprese, punterà il cuore del Vecchio Continente. Anche l’Italia verrà investita dalle correnti gelide ...

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, indica in questa divisione... Nellanotte inizieranno ad arrivare i primi fenomeni significativi: è attesa neve fino ai ...Tra lanotte e il mattino di domani è attesa una perturbazione veloce ma piuttosto intensa ...Previsioni meteo Trieste per Giovedi 8 Dicembre: Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Analizziamo in modo de ...Previsioni meteo Genova per Giovedi 8 Dicembre: Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Andiamo a vedere piú ne ...