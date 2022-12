Meloni promossa dagli italiani | il governo un po’ meno Il barometro di Arditti

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ha azzeccato le mosse principali da quando è alGiorgia? Tutto sommato sì, cercando una linea rassicurante di cui c’è bisogno dentro e fuori l’Italia. Lo ha fatto scientemente, avendo capito che la sfida è complessa e che c’è bisogno di tempo per mettere le persone nei posti che contano, per sviluppare relazioni internazionali essenziali per andare avanti, per mettere la testa davvero sui dossier più complicati (Giustizia, Tasse, Lavoro, PNRR). Ilche guida l’ha seguita con pari lucidità? Vediamo intanto cosa ne pensano gli, grazie ai dati SWG. Cosa produce questo effetto? Difficile dirlo, però su un punto l’insieme delmi ha convintodel premier: il numero delle interviste. Troppi ministri troppo esposti. Non aiuta e fa perdere un sacco di ...