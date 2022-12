Mazzette da un paese del Golfo persico | indagata la vicepresidente del Pe Kaili

E' quanto scrive il quotidiano belga Le Soir aggiornando le notizie sull'inchiesta per riciclaggio e corruzione che ha coinvolto il Parlamento su sospettearrivate da undel Golfo....e deplorano la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la scelta del Qatar come... Leggi Anche Scandalo al Parlamento europeo: 'dal Qatar per parlare bene dei Mondiali': fermati 4 ...L'ex europarlamentare Antonio Panzeri e l'attuale segretario generale dell'organizzazione internazionale dei sindacati Ituc Luca Visentini sono tra le persone fermate oggi a ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...