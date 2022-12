(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDove va? E’ un po’ la domanda che in tanti si fanno nell’ultimo periodo. Da quando le stilettate del sindaco di Benevento, quasi con cadenza giornaliera, si indirizzano verso il governatore della Campania con cui aveva costruito un asse che dapprima aveva aiutato lo stesso De Luca ad essere rieletto a Palazzo Santa Lucia a Napoli e poi aveva fatto altrettanto cona Palazzo Mosti a Benevento. Un asse che aveva iniziato a scricchiolare in occasione dell’ultima tornata politica, quando il salernitano aveva pensato a garantire l’elezione parlamentare de figlio, ancor più di quanto potesse fare per la famiglia. Da lì sono sorti equivoci e incomprensioni, pubbliche più che private. Dapprima il divorzio tra l’assessore regionale, presunto mastelliano, Felice Casucci dallo stesso ...

anteprima24.it

... segretario generale Asmel, Clemente, sindaco di Benevento, Carlo Verna , consigliere ... Antonio Garofalo , che accoglierà i neo diplomati e iiscritti. Il master, fiore all'......è completare tutto entro il 2023 per far ripartire così il servizio ferroviario con itreni e ...: un giorno importante. Matera: impegno per il territorio ' Un giorno importante - secondo ... Mastella nuovi alleati con 'vecchio' posizionamento al centro per un 'respiro nazionale'