(Di venerdì 9 dicembre 2022) Bergamo. Non capita tutti i giorni di diventare direttore generale di un, tanto meno di lavorare al suo interno quotidianamente. Non era nemmeno nei più remoti pensieri di, oggi direttore generale della Fondazione, di coordinare l’attività amministrativa e finanziaria di una macchina artistica. Ma, come spesso accade sui palcoscenici, la storia ha avuto un cambio di rotta., direttore da ormai diciassette anni, racconta la quotidianità di un mestiere unico. Quando è iniziata la sua avventura in questo? In cosa consiste il suo lavoro? Tutto è iniziato il 2 maggio 2005, quando ilera ancora sotto la gestione diretta del Comune di Bergamo. Io ero dipendente comunale ...

BergamoNews.it

Dopo le due sconfitte i ragazzi si sono compattati bene in questa settimana difficile: hanno fatto il". VARGAS 3 "in panchina per la diffida I ragazzi sapevano che questa ...... in via Ca' BiancaSala ha dato le dimissioni da vice di Jorge Vargas a stagione in corso ... Diffidati: (Bertoni),, Nicco. CLASSIFICA Pordenone 31 - ; FeralpiSalò 30 e Lecco 30 - ... Massimo Boffelli: “Il Teatro Donizetti È l’orgoglio dei bergamaschi” MONDO CAMERETTE ONE TEAM BASKET CASERTA – GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA 79-65 (26-12, 47-36, 62-56) MONDO CAMERETTE ONE TEAM BASKET CASERTA: Mastroianni 2, Cecere 9, Orlando, Ordine 28, Garcia, ...U n’attività intensa quella del periodo da dicembre 2022 a maggio 2023, che vedrà il Teatro Donizetti impegnato anche nelle iniziative di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. «La “Sta ...