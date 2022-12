Massimiliano morto con suicidio assistito | Marco Cappato si autodenuncia

(Di venerdì 9 dicembre 2022), tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, è entrato stamani nella caserma dei carabinieri di piazza della Stazione a Firenze perrsi per il reato di aiuto aldopo aver supportato un 44enne di San Vincenzo (Livorno) malato di sclerosi multipla,, a raggiungere la Svizzera per morire col. Aiuto che "configura i reati di cui all'articolo 580", ossia "aiuto al", per il quale "si rischiano da cinque a 12 anni di reclusione". A spiegarlo Filomena Gallo, avvocata die segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, relativamente all'di, Felicetta Maltese e Chiara Lalli per l'aiuto ...

...era 'privo del trattamento di sostegno vitale' Cappato 'è intervenuto con un ruolo specifico sulle spese - ha spiegato Gallo oggi a Firenze per l'autodenuncia ai Carabinieri - in quanto...... al momento non c'èBastoni, accreditato di una forte vicinanza a Comitato Nord. FOTOGALLERY Ansa/Twitter Continua gallery %s Foto rimanenti Politica ÈRoberto Maroni, i ...Cappato si autodenuncia dopo aver accompagnano Massimiliano per mettere fine alla sua vita tramite suicidio assistito.Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni è entrato stamani nella caserma dei carabinieri a Firenze per autodenunciarsi per il reato di aiuto al suicidio dopo aver supportato un 44enne toscano mala ...