Martin Garrix torna con il nuovo singolo “Hero”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È uscito in digitale ieri, 8 dicembre, ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 16 dicembre “”, ilirresistibiledella superstar multiplatinoinsieme al giovane cantautore e produttore JVKE. Il brano è ispirato al videogioco Marvel Snap ed è accompagnato da un video animato (https://youtu.be/J5spiMVI9U8) con i supereroi della Marvel che vivono le loro epiche e tormentate storie d’amore, quelle preferite dai fan, come Spider-Man & MJ & Sandman, T’challa & Storm e Wanda & Vision. “” esplora unlato dell’eclettico, che in questo brano fonde un sound sinistro e martellante con la voce di JVKE. L’artista ha dichiarato in merito: «Sono super onorato di far parte di questo progetto. Adoro ...

