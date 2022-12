Marotta di nuovo alla Juve | subito si riprende il grande ex

... dopo la nomina delCdA si conoscerà anche il futuro di Del Piero. Ma non solo l'ex capitano. La Juventus sogna altri due ritorni, in primis quello di Beppe, il primo artefice del ciclo ...Il Liceo Classico della Medicina Ippocrate è ilpercorso di studi del Liceo "Quercia", che ... 'Il nostro Liceo - ha dichiarato il Dirigente Scolastico Diamante- intende aprire nuovi ...Nuova Juventus, Marotta e Del Piero scelgono l’allenatore: l’indiscrezione e tutti gli ultimi aggiornamenti La rivoluzione in casa Juventus non si fermerà al Consiglio di Amministrazione e ai vertici ...In molti hanno menzionato nuovamente Giuseppe Marotta. L’attuale a.d. dell’Inter ha segnato infatti un momento storico di assoluto prestigio per il club torinese, lasciando dietro di sé dei vuoti che ...