Marocco avanti | giornalista travolto dall'emozione VIDEO

'Anche il Portogallo ha punti deboli' 'Più si va, più le difficoltà aumentano. Sarà una ...del mondo e contro uno dei più grandi della storia - ha aggiunto in conferenza stampa il Ct del...Walid Regragui , ct del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei quarti di finale contro il ... Più si va, più le difficoltà aumentano. Sarà una partita contro ...Walid Regragui, ct del Marocco ha parlato in conferenza in vista della partita di domani contro il Portogallo, commentando così la sfida: "Abbiamo rispetto per il Portogallo, hanno ...Woalid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha parlato alla vigilia del match di Qatar 2022 contro il Portogallo Woalid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha parlato alla vigilia del mat ...