Mario Rui al settimo cielo | “Qui abbiamo tutto per prepararci al meglio alla ripresa della Serie A!”

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Rui, terzino del Napoli, ha parlato dal ritiro degli azzurri di Antalya ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato:Rui, le parole dal ritiro del Napoli in Turchia “Siamo davvero fortunati ad avere a disposizione queste strutture. Sicuramente questo ci fa lavorare ancorae ci fa preparare nel migliore dei modi per ladel campionato. “Crystal Palace? Affronteremo una buona squadra, una squadra forte che gioca in uno dei campionati più belli al mondo e sarà una partita difficile visto che stiamo lavorando tanto fisicamente. Stiamo bene, però è giusto che ci sia anche un po’ di stanchezza, ma queste sono le partite giuste che ci daranno dei segnali importanti per il futuro”.Rui Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Crystal ...