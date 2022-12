Marco Bellavia contro il rientro di Ginevra nella casa Sui social parla | in studio no

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La decisione di Alfonso Signorini di far rientrareLamborghinidel Grande Fratello VIp 7 sta provocando diverse reazioni. Una vera e propria polemica suidove il pubblico si divide tra i fan sfegatati della cantante, che non vedono l’ora di ritrovarla in tv, e chi invece condanna senza nessuno sconto la decisione del conduttore del GF VIP. E non perchè chi sbaglia non meriti una seconda possibilità, ma perchè l’errore di, può essere perdonato, ma non dimenticato. E premiarla anche con undel Grande Fratello VIP ( visibilità e paga) forse non è la cosa migliore che si potesse fare dopo il caso. Ed è stato lo stesso conduttore di Bim Bum Bam a dire la ...

contro il GfVip: 'Ginevra Lamborghini di nuovo nella Casa Sono deluso' X Factor, vincono i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta. Poi Linda e i Tropea La lite tra Oriana e Antonella ...Dopo aver ridimensionato il suo malessere al GF Vip , parlandone di recente nello studio di Pomeriggio 5 (ma ignorando l'argomento 'bullismo'),si dice 'allibito e incredulo' dal ritorno nella Casa (come ospite) di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra, come sappiamo, era stata squalificata proprio per via del bullismo nei ...Al Grande Fratello Vip va in scena uno strano momento che vede protagonisti Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli, dopo il pesante litigio tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi. In ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...