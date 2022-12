Manovra | si tratta sugli emendamenti Tetto al contante e pensioni | le misure

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È una corsa contro il tempo per trovare la quadra sulle modifiche alla legge di bilancio e proseguire l'iter per approvare lanei tempi. Ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la volontà di procedere spediti ai capigruppo dei partiti di maggioranza convocati a Palazzo Chigi, aprendo alla possibilità di una cabina di regia per sciogliere gli ultimi nodi sul testo. Ma le tensioni restano. Tanto per fare un esempio, oggi la Lega, con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, chiude alla possibilità di un innalzamento a 600 euro dellecome vorrebbe Forza Italia. Più in generale, nei prossimi giorni bisognerà sfoltire gli oltre 3 milapresentati alla Camera, di cui 617 della maggioranza. L'obiettivo è di arrivare a circa 400 proposte di modifica ...

terzogiornale

E' quello che propone Fratelli d'Italia in un emendamento depositato allaeconomica. Sidel congelamento della denuncia penale - una sorta di scudo - che vale fino a quando non saranno ...BOLZANO. Con l'inflazione c'è anche chi ci guadagna: sidegli ex consiglieri regionali. La Regione finisce l'anno parlando ancora di vitalizi. E ...era in corso la discussione sulladi ... Manovra economica, i fischi e gli applausi - terzogiornale È una corsa contro il tempo per trovare la quadra sulle modifiche alla legge di bilancio e proseguire l'iter per approvare la manovra nei ...Stop ai processi penali per i grandi evasori che hanno aderito al piano di rateizzazione dei debiti dovuti a mancati versamenti fiscali. E’ quello che propone Fratelli d’Italia in un emendamento depos ...