Manovra | il governo vuole azzerare il bonus cultura per i giovani 

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Un emendamento allaeconomica presentato da 3 deputati, di FdI, Lega e Forza Italia, chiede di abrogare i due commi della legge di bilancio dello scorso anno che finanziano con 230 milioni di euro dal 2022 la card elettronica denominata 18 App utilizzabile dai giovani per l'acquisto di biglietti per spettacoli di cinema, teatro e musica o anche per prodotti come libri e quotidiani e l'accesso a eventili. Lo stesso emendamento propone l'istituzione di a decorrere dal 2023 è istituito di un "Fondo per il libro", con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui.

Sky Tg24

La discussione nell'Aula di Montecitorio inizia il 20 dicembre La primadelMeloni è pronta per essere discussa dal Parlamento. Ricevuta la bollinatura della Ragioneria di Stato e la ... Governo Meloni, ultime news. Ancora tensione tra Italia e Francia sul tema migranti Entreranno nel vivo domani, 10 dicembre i lavori della Commissione Bilancio della Camera per le dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti alla manovra presentati. Entro le ore 14 di sabato 10 ...