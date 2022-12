Måneskin | al concerto di Atlanta | Damiano canta con la sciarpa della Roma al collo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ennesima dichiarazione d’amore dideiper la sua. Ad, dove la band ha suonato il 7 dicembre, si è esibito in gonna, a torso nudo, con alla sola. Un modo per rispondere ai tifosiLazio che, nei giorni scorsi, gli avevano dedicato uno striscione polemico: “tifiin perizoma, ma vaff…”. Striscione nato dopo il botta e risposta su Twitter tra ilnte e la stessa SS Lazio.con laaldeiA Philadelphia era scoppiata una rissa sotto al palco, proprio mentre si esibivano i ...

Radio Italia

Il 22 luglio 2023 sarà in Italia per unalla RCF Arena di Campovolo , la "casa" di Ligabue. 5. Rosalia, il concept album incoronato dalla critica Sin dal suo debutto musicale nel 2013, ...I Maneskin ina New York, in uno scatto del settembre 2022 Cos'è il tax credit. Cos'è il tax credit Si tratta di un credito d'imposta con tetto fino a 75mila euro previsto per quelle ... Måneskin: arriva il primo sold in uno stadio e due nuovi concerti