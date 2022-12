Mancini | “Il Napoli non fa mai finire la fame Kvara? Sta bene | ecco come vedo Raspadori”

Sulla gara col: ' Certamente si tratta di un grande bivio per il campionato. Non portare a ... Sulle differenze tra Conte, Inzaghi e: ' Con Conte, entravi in campo sapendo alla ...Alla ripresa del campionato l'Inter incontrerà il. Un confronto cruciale in ottica scudetto. ... Gli viene chiesto di fare un confronto tra Conte, Inzaghi e. Bastoni spiega: "Con Conte, ...Il giornalista di Dazn ha messo in evidenza la grande bellezza del Napoli di Luciano Spalletti soffermandosi sull'ultimo match amichevole in Turchia.Il vice di Kavra, l'alter ego di Osimhen e persino l'alternativa a Zielinski. Una mezza amichevole in Turchia potrebbe scombussolare le certezze di Spalletti Difficile che Luciano pensi ...