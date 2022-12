Manchester United | trattativa per Sommer

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilè interessato a Yann, portiere della nazionale svizzera e del Borussia Monchengladbach Secondo quanto riporta ESPN ilè interessato a portare in Inghilterra Yann. Il portiere della nazionale svizzera è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e potrebbe approdare ai Red Devils a parametro zero. Suc’è anche l’interesse dell’Inter con Beppe Marotta che sta lavorando per affiancarlo ad André Onana al posto di Samir Handanovic. Vedremo quale sarà la decisione del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilè interessato a Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera e del Borussia Monchengladbach Secondo quanto riporta ESPN ilè interessato a portare in Inghilterra ...Luis Enrique può tornare subito in un grande club: Atletico Madrid elo osservanoSecondo quanto riportato sull'edizione odierna di 'AS', a riportare subito Luis Enrique in panchina ...Cristiano Ronaldo è sempre più un caso ed anche con la sua Nazionale è ormai aperta polemica: in sua difesa interviene persino Georgina.Il Manchester United è interessato a Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera e del Borussia Monchengladbach Secondo quanto riporta ESPN il Manchester United è interessato a portare in Inghilter ...