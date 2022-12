Manchester United | si avvicina un portiere

Milan beffato per Ziyech, l'ombra delsu di lui: l'annuncioNe è convinto l'ex nazionale marocchino Mustafa El Haddaoui, centrocampista con un buon passato in Ligue 1 tra gli anni ...I due si sono incrociato alper una sola stagione e il loro rapporto non è mai decollato. Anzi, ci sono stati pure degli screzi decisamente importanti che hanno portato poi anche ...Ten Hag lo vuole non solo per le sue abilità fra i pali, ma anche per le sue buone capacità di costruzione Secondo quanto riportato ESPN, il Manchester United avrebbe scelto il portiere per la prossim ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...