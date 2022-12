Adnkronos

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i sindaci "alla massima attenzione, soprattutto sulle aree già colpite daldei giorni scorsi" e ricorda "di attivare i Centri operativi ...... soprattutto sulle aree già colpite daldei giorni scorsi . Si ricorda di attivare i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai rispettivi piani comunali di Protezione ... Maltempo, scatta allerta arancione su Ischia e parte della Campania L'allarme scatta alla mezzanotte di oggi, venerd' 9 novembre, e rimarrà in vigore per 24 ore. Quali zone a rischio e le previsioni nel resto della regione ...Meteo, scatta allerta arancione su parte della Campania e Ischia. L'avviso è valido per tutta la giornata di sabato 10 dicembre ...