(Di venerdì 9 dicembre 2022) Via libera della Commissione Europea allo stanziamento di 307 milioni di euro per co-finanziare l’infrastruttura d’interconnessione tra. “È un grande successono. È una data storica perché l’Unione Europea ha dato l’ok ad un progetto che vede coinvolto uno Stato Membro con uno Stato Terzo” ha commentato il premier Giorgia Meloni, parlando del progetto Elmed.che collegherà l’allasarà realizzato da Terna e Steg e avrà una capacità di 600 megawatt “L’opera – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, un elettrodottodi circa 200 km, sarà realizzata da Terna e dalla corrispondente società tunisina Steg e costituirà un nuovo corridoio energetico tra Africa ed Europa, favorendo la ...

L'Ue co-finanzierà l'elettrodotto sottomarino tra Italia e Tunisia