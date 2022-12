L’Ue affossa il progetto delle imprese sostenibili A farne le spese saranno i lavoratori e l’ambiente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) di Giorgia Ceccarelli* Con il voto di giovedì 1 dicembre, nell’ambito della riunione del Consiglio Competitività, i governi della Ue hanno ufficializzato il loro obiettivo di volerre undi legge fondamentale: la direttiva sulla “due diligencein materia dità” che potrebbe prevenire danni gravissimi come il lavoro forzato, l’accaparramento di terre o gli sversamenti di petrolio e risarcire le vittime di abusi aziendali. Per capire la portata di questa grave battuta d’arresto è necessario un breve riepilogo del processo in corso. Il 23 febbraio scorso, dopo anni di denunce da parte di ong e sindacati, la Commissione europea presentava finalmente una proposta di direttiva per rendere leche operano nel vecchio continente legalmente ...