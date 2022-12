(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il manager italianoDe Meo, amministratore delegato del gruppo Renault, a partire dal primoil(l’associazione europea dei costruttori auto). Il suo mandato durerà un anno erinnovabile una volta. “Guardando al futuro, abbiamo bisogno che l’Europa attui con urgenza politiche che sostengano pienamente il nostro obiettivo di decarbonizzazione e ci consentano di affrontare la crescente concorrenza globale. Accogliamo con favore il lavoro su una legge europea sulle materie prime, che dovrebbe sostenere la resilienza economica del continente e il passaggio a emissioni zero. La nostra industria è impegnata a investire pesantemente nella mobilità elettrica e a garantire la creazione di valore e di posti ...

Il Fatto Quotidiano

PARIGI - Il consiglio di amministrazione dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) ha elettode, amministratore delegato del gruppo Renault, presidente per il 2023. A partire dal 1 gennaio, deprendera il posto di Oliver Zipse, Ceo di BMW, che ha ricoperto la carica negli ultimi ...Cambio al vertice di ACEA , l'European Automobile Manufacturers' Association che riunisce i produttori automobilistici del Vecchio Continente.deè il nuovo presidente dell'associazione, con il CEO del Gruppo Renault che subentra così ad Oliver Zipse, numero uno di BMW. La scorsa estate ACEA era stata scossa da due addii importanti, ... Luca De Meo sarà il nuovo presidente dell’ACEA dal 1° gennaio 2023 PARIGI - Il consiglio di amministrazione dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) ha eletto Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Renault, presidente per ...Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault , sarà il nuovo presidente dell' associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) per il 2023. A partire dal 1° gennaio, de Meo prender ...