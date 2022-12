Lotito | «La Meloni è contraria all’emendamento salva calcio? E vabbè | ho le spalle larghe»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Mercoledì la premier Giorgiaha fatto sapere di essereagli aiuti alla Serie A. Niente provvedimenti ad hoc per il, ha spiegato: i club imparino a gestire meglio i loro bilanci. Oggi La Repubblica ha provato a chiedere al presidente della Lazio, Claudio, principale sostenitore del provvedimento a favore dei club e collante tra governo e Serie A, cosa pensa della posizione dellasull’emendamento. Questa la conversazione: «Scusi, ma sto andando a messa», dice Claudio. La chiamavo per l’emendamento. «Guardi, lasci perdere, nun me va». La premiergliel’ha bocciato. «E. Ho le...

"Scusi, ma sto andando a messa", dice Claudio. La chiamavo per l'emendamento Salva - Calcio . "Guardi, lasci perdere, nun me va". La premiergliel'ha bocciato. "E vabbè. Ho le spalle larghe io".Il premier Giorgiaha deciso che sarà una cabina di regia guidata dal ministro Francesco ... 'C'era questo emendamento voluto da, che non è semplicemente il proprietario della Lazio ma è ...Il malumore del senatore di Forza Italia dopo lo stop al condono per i presidenti della serie A. L'emendamento era stato sottoscritto da tutti i gruppi ...Oltre tremila gli emendamenti presentati. Tra i partiti di governo è Forza Italia ad averne firmati di più. Cosa può cambiare e quali sono le grane per Meloni che arrivano dagli alleati ...