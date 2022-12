Lo scambio di prigionieri sfumato per Putin | il retroscena | così voleva liberare un killer russo arrestato in Germania

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Unosimile a quello che ha permesso alla cestista americana Brittney Griner di tornare negli Stati Uniti sarebbe stato sul tavolo delle trattative tra Washington e Mosca. Come riporta il New York Times, la Federazione russa sarebbe stata disposta a rilasciare l’ex marine Paul Whelan,nel 2018 con l’accusa di essere una spia, in cambio di Vadim Krasikov, condannato all’ergastolo inper aver ucciso alla luce del giorno un militante ceceno in un parco a Berlino, per conto dell’intelligence russa. I funzionari americani – come riporta il Nyt – avrebbero contattato la loro controparte tedesca per provare a raggiungere un accordo, ma l’amministrazione Biden, si legge, non era rimasta sorpresa quanto si è vista rifiutare la proposta. Condannato all’ergastolo, Krasikov infatti non è sotto la custodia degli Stati ...