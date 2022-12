Lloris | «La stampa inglese mi considera l’anello debole della Francia? Risponderò sul campo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Hugo, portiere, è intevenuto in conferenzaalla vigilia dei quarti di finale del Mondiale contro l’Inghilterra. Al giocatore del Tottenham sono stati chiesti quali fossero i punti fortiNazionale britannica, visto che gioca in Premier, spiegando: “Gli inglesi sono riconosciuti in tutto il mondo per il loro campionato e per i loro club molto competitivi in ??Coppa dei Campioni. Per la maggior parte dei nostri giocatori, li conosciamo molto bene, siamo abituati ad affrontarli. I calci piazzati sono uno dei loro punti di forza, hanno stazza e ottimi tiratori. In una partita come questa contano tutti i dettagli“. Sulla differenza di arbitraggio “Sì, c’è una differenza, perché l’arbitraggio non è lo stesso sui calci piazzati in Inghilterra, dove fischiamo meno che altrove ...