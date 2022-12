LIVE Pattinaggio di figura | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | Guignard-Fabbri chiudono terzi | avanti Gilles-Poirier

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 20:46 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI UN POMERIGGIO DI EMOZIONI AZZURRE! RESTATE COLLEGATI SU OA SPORT PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULDIE SUI TANTISSIMI EVENTI PREVISTI IN QUESTO FINE SETTIMANA. A TUTTI VOI L'AUGURIO DI UNA BUONA SERATA! 20:44 Ecco la classifica ufficiale della rhythm dance FPl. Name Nation Points RD FD 1 Piper/ PaulCAN 85.93 1 2 Madison CHOCK / Evan BATES USA 85.49 2 3 Charlene/ MarcoITA 84.55 3 4 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj ...