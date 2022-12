LIVE Pattinaggio artistico | Grand Prix Torino 2022 in DIRETTA | Conti-Macii da sogno!!!!!!!!!! Gli azzurri sul podio!

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA RHYTHM DANCE DI DANZA SUL GHIACCIO DIDALLE 19.50 18:32 Mano sul ghiaccio del cavaliere all’arrivo del triplo salchow dopo un bellissimo sollevmento. 18:31 Si parte con un sontuoso triplo twist (llo 3), poi combinazioni di soli doppi toeloop per la dama. 18:30 La gara si conclude con i nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara, al momento leader della classifica seppur con un gap minimo. Per loro “Atlas/Shared tenderness”. 18:29 Knierim-Frazier ottengono un punteggio di 135.63 (67.35, 68.28) per 213.28 e trovano la testa della classifica. 18:28 Vogliamo ricordarlo: SARAE NICCOLO’SI SONO PIAZZATI SUL PODIO DOPO AVER SUPERATO IN VOLATA STELLATO DUDEK-DESCHAMPS. UNA ...