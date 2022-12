LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 84-55 | Eurolega basket in DIRETTA | tutto facile per la squadra greca

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL TERZO QUARTO! 84-55 Walkup segna da centrocampo sulla sirena di fine terzo quarto. All’sta entrando veramente di. 81-55 Weems vola a rimbalzo dopo una tripla sbagliati da Mannion e realizza con un appoggio a canestro. 81-53 Lundberg segna da tre. 81-50 Vezenkov completa il gioco da tre. 80-50 Contropiede dell’che si chiude con l’appoggio a canestro di Vezenkov e il fallo di Mannion. 78-50 1/2 dalla lunetta per Jaiteh. 78-49 Schiacciata di Fall. 76-49 Altro appoggio a canestro di Jaiteh. 76-47 Altri due punti per Fall. 74-47 Jaiteh prende un rimbalzo offensivo e appoggia a canestro. 74-45 Tripla incredibile di Vezenkov. 71-45 1/2 dalla lunetta per Shengelia. Da segnalare che l’ha esaurito il ...

