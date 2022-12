LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 109-65 | Eurolega basket in DIRETTA | tutto troppo facile per la squadra greca

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 L’conquista così l’ottava vittoria stagionale in, mentre lasubisce l’ottava sconfitta (la quarta consecutiva). 21.48 Partita davvero a senso unico quest’oggi. Laha preso subito il largo e poi ha accumulato vantaggio fino al clamoroso +46 finale. Spaventose le percentuali al tiro dei ragazzi di Bartzokas: 75,9% da due (22/29) e 56,3% da tre (18/32). TERMINA LA PARTITA! L’DOMINA CONTRO LAE VINCE CON UN NETTISSIMO 117-71! 117-71 1/2 dalla lunetta per Shengelia. 117-70 1/2 ai liberi per Bolomboy. 116-70 2/2 dalla lunetta per Lountzis. 114-70 Schiacciata di Bako. 114-68 Peters ...

...trae Virtus Bologna si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su SkyGO, Now ed Eleven Sports. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA...OA Sport vi offre la DIRETTAscritta di- Virtus Bologna, match valido per la dodicesima giornata dell'Eurolega 2022 - 2023! Si inizierà questa sera alle ore 20.00: vietato mancare!Dodicesimo turno di stagione regolare di EuroLeague anche per Olympiacos Pireo (7-4) e Virtus Bologna (4-7), che si affrontano stasera allo Peace and Friendship Stadium (palla ...La diretta live di Olympiacos-Virtus Bologna, sfida valida come dodicesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...