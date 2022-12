LIVE Olanda-Argentina 2-2 | rigori | sbagliano Van Dijk e Berghuis | Messi no!

Al Lusail Iconic Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali trae Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Con appena due gol subiti, l'ha saputo far fronte ad un gioco poco brillante, eliminando senza troppi patemi gli USA agli ottavi di finale. Leo Messi ©LaPresseUna sfida estremamente ...Clamoroso a Lusail: l’Olanda trova il pareggio che vale i supplementari contro l’Argentina al 100'. Paredes atterra Weghorst al limite dell’area e arriva una punizione per gli Oranje. Koopmeiners va a ...L'Albiceleste è passata in vantaggio nel quarto di finale contro gli olandesi grazie alla rete dell'ex Udinese imbeccato da un fantastico passaggio della Pulce. Ecco la fotosequenza ...