LIVE – Olanda-Argentina 1-2 | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladi, match valevole per i quarti di finale deidi. Gli orange, dopo la convincente vittoria conquistata agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti grazie ad uno scatenato Denzel Dumfries, vogliono tentare il colpo grosso contro una delle grandi favorite alla vittoria finale. L’Albiceleste, dal suo canto, si affiderà ancora una volta alle incredibili giocate di Lionel Messi, che va a caccia del suo primo titolo iridato in carriera. Finalmente, dunque, si fa sul serio con le migliori otto Nazionali del pianeta che si contenderanno la tanto agognata Coppa del Mondo. Calcio d’inizio alle ore 20:00 di venerdì 9 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in ...