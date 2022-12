LIVE Olanda-Argentina 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Messi raddoppia su rigore

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 77? Cambi da entrambe le parti: escono Romero ed Acuna nell', rispettivamente per Pezzella e Tagliafico. Nell'esce Depay ed entra Weghorst, che era già stato ammonito nel primo tempo quando si trovava in panchina. 76? Timide proteste per l', che chiede undiper un contatto su Gakpo. L'arbitro Lahoz però dice chiaramente di rialzarsi e continuare a giocare. 75? La mini rissa che si era accesa in precedenza è costata il giallo a Depay e Lisandro Martinez. 74? Prova a replicare l', gettandosi in avanti, ma il cross olandese è facile ...