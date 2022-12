LIVE Olanda-Argentina 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Molina trasforma un assist stratosferico di Messi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CROAZIA-BRASILE DEIDIDALLE ORE 16.00 50? Ci sarà un minuto in più di recupero, per via delle molte interruzioni avvenute in questo recupero. 49? Poco precisa la manovra degli argentini, che permettono all’di organizzare un ultimo assalto alla porta sudamericana. 48? Prova ora a gestire il tempo rimanente l’, facendo girare la palla da una parte all’altra del campo. 46? Si accendono gli animi della partita con l’arbitro Lahoz che sanziona anche un elemento della panchina olandese. 45? La punizione battuta da Gakpo terminamente tra le braccia del portiere argentino, mentre il quarto uomo comunica il recupero di 5 minuti. 44? Ammonito ...

