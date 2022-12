LIVE Croazia-Brasile 0-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo supplementare

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLANDA-ARGENTINA DEIDIDALLE ORE 20.00 107? Nel mini intervallo ci sono stati vari cambi: per ilsono entrati Alex Sandro e Fred per Militao e Paquetà, Dalic invece schiera Majer al posto di Kovacic. 106?IL! 18.18 Si è messa bene per il, grazie a un gol spettacolare di Neymar.che dovrà per forza di cose cercare il gol del pari per portare il match ai rigori, dove i brasiliani hanno perso solo una volta nella loro storia iridata. FINISCE IL PRIMO! ...