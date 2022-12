LIVE Croazia-Brasile 0-0 | Livakovic salva ancora su Paquetà!

Laagli ottavi ha avuto la meglio sul Giappone ai rigori, Modric suona la carica: 'Non siamo ancora riusciti a battere il Brasile, dovremo essere aggressivi, correre bene e non farli giocare'.Calciomercato.it vi offre il match dell'Education City Stadium' tra laed il Brasile in tempo reale. Formazioni ufficiali- Brasile(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Gvardiol,...Via ai quarti di finale del Mondiale: la Croazia ci arriva dopo aver eliminato ai rigori il Giappone, mentre la Seleçao ha liquidato con un netto 4-1 la Corea del Sud. Dalic recupera Borna Sosa a sini ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...