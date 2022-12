LIVE Croazia-Brasile 0-0 | ci prova Vinicius

Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, B. Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. Ct. Dalic BRASILE (4 - 2 - 3 - 1): Alisson; ...All'Education Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali trae Brasile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education Stadium di Al Rayyan va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Croazia-Brasile, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1, e in streaming su Rai Play. Su ilmessaggero.it la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.Via ai quarti di finale del Mondiale: la Croazia ci arriva dopo aver eliminato ai rigori il Giappone, mentre la Seleçao ha liquidato con un netto 4-1 la Corea del Sud. Dalic recupera Borna Sosa a sini ...