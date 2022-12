Lite tra migranti a Napoli | giovane muore accoltellato

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, di cui non sono state rese note età e generalità, è morto aal culmine di unatrascoppiata poco fa in piazza Duca degli Abruzzi. Secondo quanto si è appreso l’aggressione ha visto protagonisti due marocchini uno dei quali è stato colpito con diversi fendenti al petto ed è deceduto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

