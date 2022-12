L’Italia prima in Europa per evasione dell’Iva

(Di venerdì 9 dicembre 2022) «Non possono certo dire che pure questo è colpa nostra». Sarebbe stato questo il commento della premier Giorgia Meloni – secondo quanto riportato oggi in un retroscena della Stampa – davanti al report della Commissione Europea sull’in, che vedeal primo posto nel Vecchio Continente con un costo annuo di 26,2 miliardi. In termini assoluti si tratta del peggior dato tra i Paesi dell’Ue, dove il contonon riscossa è di 93 miliardi l’anno. In termini percentuali, vuol dire che in Italia oltre un quintodovuta non viene pagata. Soltanto Romania e Malta hanno performance peggiori. La Grecia invece è migliorata e ha superato, scendendo sotto il 20%. Il report di Bruxelles e le critiche alla manovra Il report è stato ...

Ovviamente questo non è'unico particolare presente negli ... Se non hai ancora terminato la visione dellastagione però, ti ... ci siamo accorti che c'è anche una cantante molto nota in. ......scandalo che ha travolto i vertici della Juventus a far tremare'... a detta di sua figlia Margherita , a quello dichiarato in... per lavolta, sono per paradosso persino i legali dei ...