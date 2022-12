L'investitore del Qatar che vuole comprare la raffineria di Priolo (presentato da D'Alema)

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il primo dicembre il governo Meloni con un decreto ha disposto l’amministrazione fiduciaria temporanea per laIsab didall’embargo sull’import russo. L’azienda, che si trova in provincia di Siracusa, è di proprietà di Lukoil. E finora aveva aggirato le sanzioni americane contro la Russia. Che prevedono un’esclusione per il greggio «sostanzialmente trasformato in prodotto fatto all’estero». Il ministro delle Imprese Adolfo Urso e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti puntano alla nazionalizzazione. E c’è un negoziato intavolato da settimane che coinvolge Lukoil e il fondo Usa Crossbridge. Ma, fa sapere oggi Repubblica, c’è una seconda cordata in pista. A partecipare ci sono l’uomo d’affariino Ghanim Bin Saad Al Saad, a fianco di investitori italiani. E l’offerta è stata presentata al governo da un team di ...