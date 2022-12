L' intervista con Gino Paoli | il famosissimo cantautore della ' scuola genovese'

Quotidiano Piemontese

La canzone alla quale sono più legato Difficile dirne soltanto una, è come un librotante pagine, che sono pagine della mia vita. Ciò che conta è che la canzone, come le altre forme di arte ...Poco dopo chiama anche la sua amica,cui inizia una piccola. Clamoroso Remigi, come si giustifica per la palpata in tv... Silurato dalla Rai Si scopre che quella che gli ha toccato il ... Cent’anni di Langa, intervista con Mario Zunino A Gino Paoli consegnata oggi la "Croce di San Giorgio" della Regione Liguria .La prestigiosa onoreficenza è stata assegnata dal Governatore Toti con la seguente motivazione : " Poeta e cantautore stra ...L'intervista esclusiva del Pro Wrestling Culture al first ever Progress Wrestling World Champion, Nathan Cruz.