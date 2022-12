L' intervista - Compiani UnipolRental | Il nostro punto di forza è la rete di agenzie

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo una lunga carriera che lo aveva portato nelle posizioni di vertice di Car Server, Andreaè oggi chief commercial officer di: ecco la sua visione sull'anno che sta per concludersi e sulle prospettive del noleggio. Problemi di consegne e continui aumenti di listini: come avete affrontato queste situazioni che hanno caratterizzato il 2022?, a fronte di condizioni di acquisto in continuo rialzo, d'incertezza sui tempi di consegna, di chiusure e aperture non prevedibili dell'ordinabilità dei veicoli, ha messo in campo azioni mitigative come gli acquisti a stock di vetture (ordini 2021 per oltre 4.000 veicoli e 2022 per oltre 10.000 veicoli, inclusi quelli commerciali), l'aumento del parco di servizio (oltre 8.000 veicoli) per garantire la preassegnazione e una task force dedicata per far fronte alla ...