L’infanzia dolorosa di Pamela Prati | dal collegio alla malattia di sua madre

Leggi su kronic

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ile la morte di suadiè costellata da dolori che in pochi conoscono.è una donna di successo. Divenuta famosa durante gli anni ’80/’90, la donna è stata pure prima donna a Il Bagaglino. Attrice, soubrette, ballerina e anche cantante,sta vivendo una vita ricca di successi. La disperazione di(Kronic.it)Il passato della, però, non è sempre stato sfarzoso e pieno di gioia, anzi.ha vissuto una infanzia alquanto difficile con un padre mai conosciuto e anni in. Scopriamo insieme il passato della nostra amata showgirl e il momento di massimo dolore con la morte ...