Licenze sospese tre giorni per due locali che sgarrano - Cronaca - lanazione.it

Chiusi temporaneamente a Pisa una sala giochi e un Kebab. I provvedimenti del questore sono stati eseguiti ieri dalla polizia, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nella sala giochi troppe persone con precedenti e un tunisino con la droga. Il kebab invece non rispetta gli orari dell'ordinanza del sindaco. Il locale di via Perathoner nel capoluogo provinciale ha ricevuto un nuovo provvedimento perché «abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose» che costituisce «un significativo pericolo per l'ordine pubblico».