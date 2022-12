“L’ho fatto per lui” Il ricco vip se lo è tatuato sul braccio | a 72 anni Cosa significa

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Flavio Briatore è padre di due figli: Leni Klum (nata dalla relazione con Heidi Klum) e Nathan Falco avuto da Elisabetta Gregoraci. Di recente nel corso di un’intervista a Repubblica ha parlato del suo rapporto con i figli: “Sono orgoglioso di mia figlia Leni. Con Nathan cerco di sfruttare ogni momento”, stesso amore per entrambi, Flavio Briatore parla con il cuore di papà: “Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito i loro figli. Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio difa, e lui mi a detto “papà io già lo sapevo”, ha sottolineato l’imprenditore piemontese. “Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se ...

