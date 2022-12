(Di venerdì 9 dicembre 2022)dela 16die al pagamento di una multa da un milione di dollari per. Quello che riguarda, ex militare efra il 2012

Secondo- ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, oggi senatore di Fratelli d'Italia edella Commissione Affari Europei del Senato, per capire come e perché i cinesi abbiano ......detenuto "per ribellione" nello stesso carcere di un altro... "Come funzionaria del RENIEC,'Anagrafe di identificazione di tutti ...dello Sviluppo Sociale di Castillo Dina è stata anche "...