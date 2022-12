Il Denaro

Massima dentro cui cova tutta la poetica dello scrittore dellacome menzogna. Le foto ...allora una foto della babelica scrivania del Manga: "uno dei posti più incasinati d'Europa; ...Peter C. Gøtzsche è uno dei massimi esperti di revisioni sistematiche dei dati della, fu tra i fondatori della Cochrane Collaboration , per intenderci. Rimase nel consiglio ...la ... Letteratura, ecco il premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante - Ildenaro.it Nell’anno da Capitale Italiana della Cultura Procida omaggia la scrittrice che più si è legata all’isola, ambientandovi uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana di tutti i tempi, “L’is ...Il nuovo numero sabato 10 dicembre nell’App e domenica 11 in edicola, si interroga sul futuro. Poi le nuove traduzioni di maestri del passato e le dodici mostre da non perdere ...