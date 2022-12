L’elogio dal giocatore della Salernitana | “Questo Napoli gioca il miglior calcio d’Europa”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ormai da quasi un anno a Salerno, Luigi Sepe è diventato una bandiera dei granata. La salvezza dell’anno scorso ha anche la sua firma, merito delle sue grandi parate che hanno salvato molteplici volte il risultato. In questa nuova stagione laè partita benissimo, portandosi attualmente a +10 dalla zona retrocessione. Sepe torna a parlaresalvezza: ” Abbiamo fatto la storia” In un intervista per Tuttomercatoweb, l’ex portiere azzurro, Luigi Sepe, ha parlato riguardo l’impresa dei granata la scorsa stagione: “Cosa ha spinto un portiere bravo come lei ad accettare Salerno quando la classifica sapeva già di condanna certa? Ho percepito la voglia di fare questa impresa da partesocietà e del direttore sportivo. Erano tutti convinti potesse accadere qualcosa di importante, alla fine ci siamo riusciti e abbiamo ...

LA NAZIONE

...coninfluenzaepidemia non arrivava così presto in Italia2009 Quali sono i sintomi più frequenti con le nuove varianti di coronavirus in circolazione, Cerberus e Gryphon 1899 e......coninfluenzaepidemia non arrivava così presto in Italia2009 Quali sono i sintomi più frequenti con le nuove varianti di coronavirus in circolazione, Cerberus e Gryphon 1899 e... Canestrelli e l’elogio di una squadra compatta "Nel finale Ernesto difendeva insieme a me"